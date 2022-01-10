Что за чудо? Приморцы гадают, что за зверек попался в объектив фотоловушек центра "Тигр"

Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Центр реабилитации диких животных "Тигр" в Приморье запечатлел на одну из фотоловушек милого зверька. Публикацию решили сопроводить небольшой викториной и предложить приморцам угадать, какое именно животное перед ними.

Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Об этом "КП-Владивосток" стало известно в официальном аккаунте Центра. Приморцы принялись строить догадки тут же: часть предположила, что на кадрах куница, а именно желтогрудая харза - из-за характерного окраса на горле и брюхе, другие утверждают, что это соболь.

- Это дальневосточный красаучег, - лаконично заключил один из комментаторов.

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