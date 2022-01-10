Руководителем Центра управления регионом стала Полина Степаненко

Полина Степаненко. Фото: предоставлено "КП-Владивосток"

Приморский Центр управления регионов возглавила Полина Степаненко. На протяжении многих лет Степаненко участвовала в реализации многих медиакомпании в Приморье, в ряде субъектов Дальнего Востока и Сибири.

Как стало известно "КП-Владивосток" из новых медиа, эксперты считают кандидатуру Степаненко более чем удачной, так как она обладает необходимыми компетенциями.

Напомним, ЦУР - структура для мониторинга и сбора сведений из обращений в соцсетях или других платформах, чтобы передать данные властям. Это быстрый и эффективный диалог общественности в политическими деятелями, своеобразный мост. Ранее Степаненко занимала пост исполняющего обязанности руководителя.

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