ХК "Адмирал" обыграл московский "Спартак" во Владивостоке со счетом 4:3

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Морячки хоккейного клуба "Адмирал" приняли на своем льду во Владивостоке московский "Спартак". Хоккеисты из Приморья победили со счетом 4:3, сообщили в пресс-службе клуба.

Матч состоялся на льду "Фетисов Арена" накануне, 9 января. Две шайбы в ворота москвичей обеспечил Даниил Гутик, нападающий - это были две первые его шайбы в КХЛ. Ранее выступал за Ярославль.

Для "Адмирала" это первая победа над "Спартаком" дома с 2016 года, ранее команда обыграла "АК Барс" из Казани. С декабря 2021 года "Адмирал" тренирует Леонид Тамбиев.

- Скажу так, 55 минут хорошая игра, хорошее выполнение, хорошо играли, хорошие голы забили. Рад за Гутика, доверили, подготовили парня. Две шайбы, это не просто так. Молодец, пусть не останавливается, пусть продолжает также. Не понравилась концовка, валидольная, ошибки индивидуальные дорого стоят в концовке. Тут надо играть правильно, проще, на команду, для команды. На эти вещи будем обращать внимание, - рассказал он после матча.

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