Дорожники Приморья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Непогода вновь ударила по Приморью. В крае дорожные службы перешли на повышенный режим готовности - пока что проезд есть ко всем населенным пунктам, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В районах, стало известно "КП-Владивосток", пока что наблюдает мелкий и умеренный снег. Речь идет, преимущественно, о юго-восточных муниципалитетах. С утра умеренный снегопад начался и в дальневосточной столице.

- В очистке дорог от снега ночью было задействовано 88 единиц техники. По мере необходимости ее количество увеличится. На данный момент проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, на опасных участках ведутся дежурства. В Примавтодоре создан оперативный штаб, - уточнили в ведомстве.

Мунпредприятие Владивостока "Содержание городских дорог" принялось за обработку проезжей части города реагентами. Работа ведется с 3 часов ночи, автомобилистов просят не выезжать на дороги без необходимости, следует из сообщения пресс-службы мэрии.

-На этот час песко-соляной смесью обработаны участки на Толстого, Сабанеева, Стрелочной, в районе Тополиной аллеи, на Выселковой, Пограничной, Днепровской, Набережной, Нейбута, 1-й Морской, подъем в районе стадиона «Строитель», дорога, ведущая в посёлок Поспелово, трасса Седанка – Патрокл и многие другие, - уточнили специалисты.

Работы продолжаются. Напомним, снегопад будет периодически идти весь день, снежный покров дойдет до 3,5 см. Порывы ветра - до 27 метров в секунду, холодно.

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