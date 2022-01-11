QR-коды или пожары: дальневосточники назвали самые запоминающиеся события 2021 года

Больше всего россиянам запомнилось введение QR-режима Фото: Ксения Высотина

Сервис соискателей hh.ru опубликовал очередное исследование и выяснила, какие события 2021 года больше всего запомнились жителям Дальнего Востока и России, сообщили в пресс-службе портала.

Большая часть жителей - 69% - признались в том, что сильнее всего им запомнилось введение QR-кодов. Стоит отметить, для всей России показатель всего 58%. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53).

На втором месте - введение локдауна в июле и ноябре 2021 года (31% по Дальнему Востоку и России), на третьем - Всероссийская перепись населения (26% в ДФО и 12% по всей России).

Резонансными событиями стали приход движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) к власти в Афганистане (21% и 26%), а также потопы и лесные пожары в регионах, преимущественно, в Якутии - 21% и 20%. Стрельбу в Казани и в Перми назвали порядка 20% респондентов. В ДФО 14% опрошенных жителей вспомнили массовое признание СМИ и журналистов иноагентами, в России - 22% опрошенных.

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