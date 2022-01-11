Куда выбросить елку во Владивостоке после Нового года 2022

Многие елки еще украшают дома владивостокцев, но до Пасхи их тоже держать нельзя Фото: Влад КОМЯКОВ

Владивосток с размахом отметил Новый 2022 год - теперь главное украшение праздника, ель, к сожалению, становится ненужной. Отстояв свое на торжество и каникулы, елка, как правило, отправляется в мусорку. Объясняем, как правильно утилизировать новогоднее украшение.

Замдиректора "Приморского экологического оператора" Сергей Лазарев отметил, что правила несложные. Так, владивостокцам нужно освободить елку от всех игрушек и мишуры и положить рядом с мусорным контейнером или на площадку для сбора крупногабаритного мусора.

Дальнейшую работу ПЭО берет на себя: на полигоне в районе Холмистой, сообщили в пресс-службе правительства Приморья, есть спецоборудование, чтобы измельчить дерево в щепу. Эта щепа пойдет либо в Ботанический сад, либо на нужды населения.

Напомним, сдать новогоднее дерево как раньше в Ботанический сад при ДВО РАН нельзя: сотрудники второй год занимаются ликвидацией последствий ледяного дождя, восстанавливают поврежденные деревья. Не принимает в 2022 году елки и зоопарк на Садгороде. Об этом сообщили сами организации. А вот раньше измельченная елочка могла стать подстилкой для животных или кормом.

При этом утилизировать елку максимально экологично можно самостоятельно, как уже писала "Комсомолка". Для этого необходимо снять с елки все украшения, отпилить ветки, сложить в картонную коробку. Коробку необходимо оставить сушиться у батареи и периодически помешивать. Сухой хвоей потом можно удобрить деревья и кусты, а ствол - вынести на площадку для крупногабаритного мусора. Или сделать из дерева черенок от лопаты.

Несколько организаций во Владивостоке занимаются платным вывозом и утилизацией елок: в таком случае заплатить придется от 1800 до 3000 тысяч рублей.

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