Погода на крещение 2022 во Владивостоке

В день крещения на Приморье обрушится новый циклон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православные жители и гости Приморья отметят Крещение Господне 19 января. По традиции, люди смогут окунуться в купель. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с главным редактором портала «Примпогода» Мариной Парфеновой и узнала, какой будет погода в этот день.

Как рассказала синоптик, есть вероятность, что 19 января на Приморье обрушится очередной циклон, который принесет за собой снежные осадки. На юге края температура составит -12°С днем, ночью -15°С. Также ожидается сильный ветер до 20 – 22 м/с.

- Пока сложно сказать, в каких конкретно районах выпадет снег. Но в Приморье весь январь будет холодно, самые настоящие морозы ударят по краю, - отметила Марина Парфенова.

Напомним, что синоптики предрекли приморцам сильные холода на весь текущий месяц. На край обрушится циклон 11 января, который 14 числа уйдет в сторону Тихого океана. В некоторых районах Приморья температура опустится до -20°С.

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