Игроки хоккейного клуба «Спартак» отравились во Владивостоке

Во Владивостоке «Спартак» сразился с «Адмиралом». Фото: пресс-служба ХК «Адмирал».

Хоккеисты московского клуба «Спартак» отравились в дальневосточной столице. Об этом сообщили «РИА Новости», сославшись на свой источник.

В воскресенье, 9 января, во Владивостоке в схватке на льду столкнулись «Адмирал» и «Спартак». Победу одержали хоккеисты Приморья со счетом 4:3. После матча в СМИ появилась информация, что спортсмены из Москвы отравились в дальневосточной столице.

Пока не известно, что именно стало причиной плохого самочувствия игроков. По информации «РИА Новости», в команде есть заболевшие коронавирусом. В наличии недуга подозревают шведского хоккеиста и вратаря «Спартака» Оскара Данска.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой и тренером московского клуба и спросил о самочувствии спортсменов. Однако комментарии пока не поступили.

Также редакция пообщалась с пресс-службой Минздрава Приморья, чтобы узнать, обращались ли хоккеисты «Спартака» во владивостокские медицинские учреждения.

- В инфекционную больницу никто не обращался. Массового отравления с госпитализацией не зафиксировано.

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