Артем Самсонов, подозреваемый в растлении ребенка: моя вина не может быть установлена

Артем Самсонов, депутат от КПРФ Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутат от КПРФ в Заксонодательном Собрании Приморья Артем Самсонов объявил голодовку. Как пояснил политик, это единственная возможность продолжать борьбу. Суд продлил пребывание Самсонова в СИЗО еще на месяц - до 17 февраля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Заседание суда, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", состоялось накануне, 11 января. Депутат требует проверки с полиграфом, в котором, по его словам, ему отказали. Самсонов хочет продолжать участвовать в деятельности ЗС ПК из СИЗО с помощью видеосвязи, однако такую возможность не предоставляют. Так он обосновал голодовку.

- Моя вина не установлена и не может быть установлена, так как я ни в чем не виноват. Я являюсь действующим депутатом и даже из СИЗО есть возможность участвовать в заседаниях Законодательного Собрания Приморского края посредством видеоконференцсвязи, - сказал депутат.

Напомним, Самсонов арестован 19 ноября 2021 года. Ему вменяют статью о педофилии и подозревают в растлении ребенка, по версии следствия, коммунист демонстрировал мальчику секс-игрушку и обучал, как ею пользоваться. Депутат при этом отрицает, что знаком с юношей. Бизнесмен Дмитрий Алексеев, политики и журналисты поручились за обвиняемого.

СПРАВКА:

Артем Самсонов – член КПРФ с января 2009 года. Является секретарем владивостокского местного отделения партии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному округу, став в приморском парламенте ярким оппозиционером. В 2016 году смог повторить успех и снова пройти в ЗС ПК по округу. А вот в 2021 году Самсонов сделал ставку на Госдуму, и хоть победить по Владивостокскому округу не смог, в краевой парламент все равно попал – по партийным спискам, благодаря высокому результату партии в целом по Приморью. В ЗС ПК занимает пост зампредседателя комитета по региональной политике и законности. Женат, воспитывает сына.

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