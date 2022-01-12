Во Владивостоке из-за ошибки рабочих на припаркованные автомобили обрушился фонтан кипятка

Производители работ за последние несколько месяцев уже в четвертый раз повреждают водопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 января во Владивостоке из-за сильного порыва на Крыгина дороги покрылись льдом, а близстоящие автомобили приняли душ из кипятка. На месте, где произошла авария, идет строительство детского сада. Рабочие повредили водопровод и многометровый фонтан горячей воды взмыл в небо.

Из-за случившегося без воды на несколько часов остались дома по адресу Крыгина, 66, 1 и 2 строение и школа по улице Ялтинская, 18.

- Силами строительной организации, повредившей водопровод, совместно со специалистами «Горводопровода» к 16.20 порыв ликвидирован, в 17.00 подача воды возобновляется, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе КГУП «Приморского Водоканала».

В пресс службе так же отметили, что производители работ за последние несколько месяцев уже в четвертый раз повреждают водопровод. В каждой ситуации причины у строителей разные, но общим остается нарушение охранных зон водопроводов из-за землеустроительных работ. И в результате угроза для стабильного водоснабжения жителей.

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