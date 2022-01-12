Во Владивостоке задержан лихач на рейсовом автобусе, пересекающий светофоры на красный

Водитель мог спровоцировать аварию. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке задержали водителя-экстремала, находившегося за рулем маршрутного автобуса №23. В нарушение всех правил дорожного движения он перед носом пешеходов промчался на красный свет. Привлечь лихача к ответственности позволила видеозапись из соцсетей, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как стало известно "КП-Владивосток", нарушителем оказался 36-летний житель Владивостока, в 2022 году его уже один раз привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

- Мужчина привлечён к административной ответственности по статье 12.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Комсомолка" писала, что на этом же маршруте ехали подростки, ставшие достоянием соцсетей. Школьники курили электронные сигареты и ругались.

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