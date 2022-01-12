Самолет, летевший из Владивостока, покружил над Южно-Сахалинском и вернулся из-за непогоды

На Сахалине сейчас снежный буран. На кадрах - аэропорт Южно-Сахалинска. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

Самолет рейса Владивосток-Южно-Сахалинск около получаса кружил в зоне ожидания над пунктом прибытия. На острове - серьезная буря, судну пришлось вернуться на аэродром Владивостока.

Как уже писала "Комсомольская правда - Сахалин", планировалось, что самолет все же сможет сесть: топлива хватило бы примерно на 30 минут. Рейсы из Южно-Сахалинска в северные города Сахалина отменены.

Аэропорт Южно-Сахалинска. Фото: Дмитрий СЕРГЕЕВ

На борту рейса 5604 авиакомпании "Аврора" 56 человек. Пока не известно, насколько отложат повторный вылет. Напомним, сегодня утром отменил вылет самолет рейса Владивосток -Москва. В здании терминала аэропорта остались сотни пассажиров.

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