В КХЛ пояснили, будут ли отменены матчи приморского ХК "Адмирал" из-за коронавируса

За последние сутки в КХЛ заразились больше 60 игроков. Фото: пресс-служба КХЛ

В хоккейных клубах стремительно растет число заболевших коронавирусом. Из-за высокой контагиозности инфекции матчи КХЛ 15, 17, 19 и 21 января 2022 года перенесут на более позднее даты, сообщили в Лиге.

Матч приморского ХК "Адмирал" с "Сибирью" Новосибирска пройдет по расписанию 14 января во Владивостоке. На данный момент матчей в расписании "Адмирала" на эти даты нет, а вот матчи "Спартака", "Локомотива", "Динамо" перенесены. Конкретное время Лига объявит позже.

- Хотелось бы повторить: наши главные цели в пандемийное время – здоровье игроков и болельщиков. Ничего не изменилось. Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние сутки 60 человек в Лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки, - заявил президент КХЛ Алексей морозов.

Напомним, матч "Адмирала" и "Сибири" уже состоялся 12 января, "морячки" одержали третью победу подряд.

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