Стало известно, когда приморцам начнут выдавать электронные паспорта

Ряд операций с электронным паспортом станет проще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье могут начать выдачу электронных паспортов уже в следующем году, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Пилотными регионами, согласно данным пресс-службы Минцифры РФ, будут Московская область и Татарстан. Это произойдет в начале 2023 года. Приморье может подключиться к инициативе не ранее середины следующего года. Сейчас ведется разработка всех требований.

Отметим, классические бумажные паспорта никто не отменит - переход будет плавным и долгим, уточнили специалисты. Это дело - добровольное.

- Переход на электронные паспорта – личное дело каждого гражданина и является добровольным. Приморский край будет участвовать в подготовке инфраструктуры по техническому обеспечению органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, в которых оказываются государственные услуги, - подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Как уже писала "КП-Владивосток", во Владивостоке полным ходом идет цифровизация. Администрация анонсировала транспортные карты - наклейки.

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