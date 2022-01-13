Продажа транспортных карт в виде наклейки на телефон стартует во Владивостоке

Транспортную карту можно будет наклеить на телефон или кошелек. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке анонсировали новые единые транспортные карты (ЕТК). Они выглядят как наклейки, их можно прикрепить к телефону или кошельку. В карты встроен чип, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Продажу, как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", анонсировали накануне, 12 января. В пресс-службе пояснили, что диаметр наклейки - всего 4 сантиметра. В нее вклеен чип, который отправляет сигнал на терминал оплаты, которыми оснащены все автобуса города. На наклейке можно увидеть лицевой счет карты, чтобы пополнять его в мобильном приложении "Транспортная карта г. Владивосток" (0+) или банковских терминалах. Карту можно купить на сайте 100сп или в киосках "Владпресс" за 260 рублей. Скорее всего, наклейки будут продавать таким же путем. Подробнее о балансе карты - в материале КП.

Напомним, платить ЕТК дешевле (30 рублей за поездку по внутригородским маршрутам), ведь наличными или банковской картой пассажир должен платить 32 или 35 рублей соответственно. Это сделано, чтобы избежать теневого оборота денег в общественном транспорте.

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