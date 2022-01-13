Рыжая плутовка собирает дань с рыбаков во Владивостоке

Пушистая гостья удивила владивостокцев. Фото: instagram.com/kuzinatra__
Смелую лисицу запечатлели жители Владивостока на замерзшем канале Русского острова. Хищница спокойно разгуливала по льду рядом с рыбаками, вынюхивая еду. Кадры огненной плутовки опубликовали в социальных сетях.
- О рыбаках, рыбке…и хитрой лисе. Ходила и собирала дань с каждого, - пишет автор поста.
На кадрах ролика видно, что лисица без страха прогуливается по льду возле рыбаков. Скорее всего она проголодалась и вышла к двуногим в поисках пищи.
- Вы заметили, что у лис это уже как по расписанию. В лесу им совсем нечего есть.
Автор видео отметила, что голодной пушистая хищница не осталась, ее как следует накормили.
Пользователей социальных сетей удивило, что лисичка так близко вышла к людям. Хотя другие отметили, что это происходит не первый раз.
- Часто встречаю этих рыжих рыбнадзорников на Русском острове на рыбалке, всегда подкармливаю. Когда нет рыбки, то даю колбасу и сало с хлебом.
Ранее рыбаки уже встречали лисицу на Русском острове. В качестве угощения ей дали несколько кусочков колбасы.
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