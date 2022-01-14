Мэр Владивостока Шестаков: старые автобусы уйдут из оборота, появятся электробусы и трамваи

Электробусы Шестаков назвал экологичным и удобным вариантом Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Владивостока Константин Шестаков провел встречу с приморскими журналистами сегодня, 14 января. Затронули животрепещую тему - общественный транспорт. По словам Шестакова, мэрия планирует два пути решения - обновление подвижного трамвайного состава и закупку электробусов.

- Трамвай ходит, но нам нужно серьезно вложиться в сами пути и обновление подвижного состава. Для этого нужно не так много путей привлечения средств, мы выбрали путь войти список тех муниципалитетов, которые выбрали путь возродить электротранспорта. Будет концессия, партнером станет ВЭБ.РФ. Возможно, мы приобретем n-ое количество электробусов, или вложимся в трамвай. Я вижу, что это нужно – нам нужно вложиться в капитальный ремонт этой сети. Я буду вносить вопрос о том, чтобы мероприятия в этом направлении поддержали на федеральном уровне. Путь – есть. Партнеры – есть <...> Новую контактную сеть не планируем, но новые троллейбусы, скорее всего, закупим.

Шестаков добавил, что вопрос прорабатывается. Электробусы он назвал экологичным вариантом и более легким для реализации. По словам главы дальневосточной столицы, из оборота общественного транспорта точно уйдут автобусы старше 2011 года - и даже автомобили 2012 могут совсем скоро исчезнуть с дорог.

- 68 автобусов уйдет из автопарка – это большое количество. Поэтому необходимы возможности компенсации, - добавил Шестаков.

Напомним, над возрождением трамвая мэрия размышляет давно, однако пока конкретных попыток развить исторический транспорт не приняли. Вернуть трамваи в центр Владивостока планировали еще в 2018 году.

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