Экс-глава Морского порта Славянки пойдет под суд за многомиллионную взятку

Экс-начальник под домашним арестом Фото: Иван МАКЕЕВ

За ввоз незадекларированного товара без таможенных платежей начальник таможни получал солидные суммы на протяжении года. Прокурором утверждено обвинение, фигурант пойдет под суд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже писала "КП-Владивосток", с октября 2020 года по март 2021 фигурант неоднократно получал и через посредника, и лично большие суммы. За это он закрывал глаза на отсутствие документации у части товара. Взяткодатель таким образом не платил таможенные платежи.

Сотрудники ввозили контрафактный груз из Японии, коррупционная схема обнаружена органами порядка, в спецоперации ФСБ и таможенников задержали начальника и подчиненных 20 сентября. Возбуждено было семь уголовных дел. Общая сумма ущерба - больше двух миллионов рублей.

- После вручения обвинительного заключения фигуранту уголовное дело будет направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.