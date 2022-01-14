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Владивосток14 января 2022 7:22

Бесплатный прокат лыж на Русском острове во Владивостоке стартует в выходные

В мэрии сообщили, что лыжня бьет рекорды посещаемости
Руслан НОВИКОВ
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Фото: администрация Владивостока

Фото: администрация Владивостока

В пресс-службе мэрии Владивостока объявили, что бесплатный прокат оборудования на лыжне Русского острова стартует завтра, 15 января. Лыжня открыта с 10 часов до 20, прокат работает с 11 до 19 часов. До этого трасса закрывалась для профилактических технических работ.

С подробным расписанием можно ознакомиться в инстаграм-аккаунте базы - @rus_lyzhnya_vl. В мэрии рассказали, что обустроенная лыжня в этом году бьет все рекорды - уже 2 января было больше тысячи посетителей. И это только те, кто зафиксирован в прокате.

Напомним, в этом году для гостей работает фудкорт, теплая раздевалка и туалет. Адрес - Канал, 29.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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