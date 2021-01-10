В первый рабочий день недели после затяжных выходных лыжная трасса на острове Русский не будет работать. Как сообщили специалисты мэрии Владивостока, 11 января здесь запланированы технические работы.Напомним, это зимой на острове Русский заработала лыжная трасса, бесплатный прокат и теплая раздевалка для всех желающих приобщиться к спорту. «Русская лыжня» работает по будням с 12:00 до 19:00, а в выходные с 10:00 до 20:00. При этом те, кто приезжают со своими лыжами, могут кататься до 22:00. По понедельникам проводится оснежение трассы, поэтому в начале каждой неделе лыжня будет закрыта.Стоит отметить, что во время новогодних каникул приморцы уже оскандалились во время посещения нового места отдыха. В один из выходных в прокате исчезли сразу 6 комплектов закупленного оборудования. В другой день на трассу вышла женщина с коляской и собакой, что категорически запрещено.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14