Минвостокразвития: снижение минимальной инвестиции, чтобы стать резидентом СПВ, привлечет малый бизнес

Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Эксперты, опрошенные Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики считают, что снижение минимального порога вложения, чтобы получить резидентство в Свободном порте Владивосток, привлечет малый бизнес. Так получится расширить круг реализуемых проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Как уже писала "КП-Владивосток", ранее для получения статуса резидента вложить нужно было как минимум 5 миллионов рублей. Ставку снизили аж в десять раз - до 500 тысяч рублей. Многие предприниматели не могли потянуть сумму ранее. Теперь, считают эксперты КРДВ, это может привлечь даже бизнесменов других регионов.

- Наша задача – чтобы как можно больше инвестиций пришло в экономику Дальнего Востока, чтобы строились и запускались новые предприятия, создавались новые рабочие места. Одним из таких инструментов стал режим свободного порта Владивосток. Его резидентами уже стали более 2 тысяч инвесторов. Это говорит о востребованности данного режима, - сказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, статус резидента в СПВ помогает получить преференции: например, сильно сниженные налоговые ставки.

СПРАВКА:

СПВ - аналог территории опережающего развития. Инвесторы пользуются особыми режимами таможенного регулирования, сниженной налоговой ставкой. В числе льгот: всего 5% - налог на прибыль, отсутствие налога на землю и имущества в течение пяти лет (всего 0,5% в течение следующих пяти лет).

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