Дальневосточный леопард, найденный за Транссибом, оказался неизвестен науке

Снимок с фотоловушки Игоря Метельского. Фото: amurleo_land, @igor.metelskiy
В Приморье фотоловушки зафиксировали краснокнижного дальневосточного леопарда в непривычном месте - за Транссибирской магистральной, далеко от ядра популяции. Оказалось, что хищник попал на камеры впервые.
Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда" (в этих заповедных землях - самая большая концентрация этих редких хищников). Его окрас ученым неизвестен, хотя почти каждый новый леопард фиксируется. "Новичку" семейства краснокнижных больших кошек уже присвоили номер идентификации - Leo 224M.
В материале "Комсомольская правда - Владивосток" подробно рассказывала, почему находка так важна. Хищник впервые зафиксирован в 40 километрах от нацпарка, то есть забота о природе помогает расширить ареал обитания краснокнижного животного.
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