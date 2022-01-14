Дальневосточный леопард, найденный за Транссибом, оказался неизвестен науке

Снимок с фотоловушки Игоря Метельского. Фото: amurleo_land, @igor.metelskiy

В Приморье фотоловушки зафиксировали краснокнижного дальневосточного леопарда в непривычном месте - за Транссибирской магистральной, далеко от ядра популяции. Оказалось, что хищник попал на камеры впервые.

Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда" (в этих заповедных землях - самая большая концентрация этих редких хищников). Его окрас ученым неизвестен, хотя почти каждый новый леопард фиксируется. "Новичку" семейства краснокнижных больших кошек уже присвоили номер идентификации - Leo 224M.

В материале "Комсомольская правда - Владивосток" подробно рассказывала, почему находка так важна. Хищник впервые зафиксирован в 40 километрах от нацпарка, то есть забота о природе помогает расширить ареал обитания краснокнижного животного.

ПО ТЕМЕ:

Впервые в истории дальневосточный леопард "пойман" на фотоловушку за Транссибом

От ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда" хищник ушел более чем на 40 километров (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.