Впервые в истории дальневосточный леопард "пойман" на фотоловушку за Транссибом

Фото: принтскрин видео, фотоловушка @igor.metelskiy

Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF в охотничьем хозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморья. Чтобы попасть туда, хищник пересек застроенную местность вдоль реки Раздольной и даже Транссибирскую магистраль. Эта площадь - исторический ареал обитания в южном Сихотэ-Алинэ, сообщили в WWF.

- Появление в кадре леопарда за Транссибом – это, скорее, не сенсация, а закономерность. Перемещения животных через железнодорожное полотно и автомагистрали в районе Хасана фиксировались и фиксируются, - считает Павел Фоменко, главный координатор Амурского филиала WWF в России, добавив, что важно понять, куда животное будет двигаться дальше - чтобы обеспечить охрану.

Численность леопарда существенно выросла за годы - именно это позволило краснокнижным кошкам возвращаться в исконные исторические территории. От ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда", где обитает больше всего дальневосточных леопардов, этот экземпляр ушел на более чем 40 километров.

Карта местности. Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

- Из этих мест леопарды исчезли почти 50 лет назад. Дальневосточные леопарды в России обитают на юго-западе Приморья. Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные оказались на грани исчезновения, но благодаря ряду природоохранных мер жизнь популяции удалось сохранить, увеличив численность в три раза, до 110 особей. Долгое время последним рубежом редчайших кошек считалась территория национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе, но со временем они вышли за пределы охраняемой зоны, - рассказали в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".

Фото: принтскрин видео, фотоловушка WWF

Фотоловушка Игоря Метельского, фотографа дикой природы, позволила запечатлеть самца. Видео подтвердило, что редчайшие краснокнижные кошки преодолевают главные препятствия к ареалу исторического обитания - федеральную трассу Владивосток-Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль.

- Природа откликается на заботу: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Актуальной задачей становится создание экологических коридоров, которые будут связывать ядро популяции на юго-западе Приморья с остальной частью края, – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Сотрудники нацпарка надеятся, что в дальнейшем леопарды продолжат расселение и миграцию на восток, в том числе на территорию Уссурийского заповедника. В ближайшее время планируется обследовать участок, где засняли уникальную сенсацию, для сбора информации.

Напомним, на территории "Земли леопарда" живет и амурский тигр - другой краснокнижный кот и хозяин тайги. Недавно тигренка с обморожением и сильными травмами спасли специалисты другой природоохранной организации, Центра "Амурский тигр".

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