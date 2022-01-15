Густой черный дым напугал жителей Владивостока

Кадры разлетелись по социальным сетям и мессенджерам. Фото: очевидцев.

Черный густой вонючий дым окутал небо в районе Второй речки во Владивостоке 15 января вечером, на закате. Люди сразу начали записывать видео и массово его распространять в социальных сетях и мессенджерах – все гадали, что же такое горит недалеко от злосчастного торгового центра «Максим», пострадавшего от огня в 2019 году.

В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморью уточнили информацию происшествия. Так, звонок о возгорании... мусора поступил примерно в шесть часов вечера. Звонивший заявил, что отходы (спасибо, что не такие опасные!) горят недалеко от железной дороги на улице Постышева. Пока что в ведомстве не дают все данные, но по предварительной информации, горят автопокрышки на десяти квадратных метрах. О пострадавших не сообщают.

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