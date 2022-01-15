Олег Кожемяко ввел режим повышенной готовности в Приморье из-за ядохимикатов с космодрома

Злополучные ядохимикаты обнаружены в нескольких населенных пунктах. Фото: Правительство Приморского края

Болезненная для жителей Приморья тема в виде ядохимикатов и пестицидов с космодрома «Восточный», которые привезли в край для утилизации, вновь получила огласку. Если до этого в региональном правительстве заявили о вывозе опасных отходов, то в этот раз губернатор Олег Кожемяко постановил ввести режим повышенной готовности рядом с нежеланными пакетами. «Комсомольская правда – Владивосток» заглянула в документ и выяснила следующее.

Постановление было создано и подписано 11 января, а опубликовано 13-го. В нем говорится о введение режима ПГ в Надеждинском районе и Хорольском округе. Причина – сложившаяся обстановка , связанная с «ненадлежащим хранением пестицидов и ядохимикатов, и наличием угрозы причинения вреда здоровью населения и окружающей среды».

Почему на подписание такого важного документа ушло почти три месяца, непонятно, но главное, что теперь он должен начать действовать.

Помимо введения режима, Кожемяко постановил определить границы той территории, где может возникнуть чрезвычайная ситуация. Кроме того, он приказал провести «мероприятия по предупреждению» всех возможных событий, которые могут поспособствовать ЧС, а также – «принять меры по предупреждению угрозы возникновения ЧС». Будем надеяться, что в этом случае речь идет о безопасном вывозе отходов с территории Приморья.

Ответственным за обстановку Олег Кожемяко назначил министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, то есть Константина Андроновича. Контролировать всю ситуацию будет заместитель председателя правительства края по вопросам ЖКХ, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, речь идет о Елене Пархоменко.

Никаких сроков, даже приблизительных, в постановлении не указано.

Напомним, еще в марте 2021 года на всю страну прогремела история с опасными пестицидами с космодрома. Уничтожать в Амурской области, видимо, их никто не собирался, поэтому компания ГБУ Амурской области «Экология» разместило тендер на вывоз и захоронение 900 тонн ядохимикатов со складов «Восточного». Изначально планировалось, что на полигоне «Серебристый» под Красноярском захоронит местная компания «Зеленый город». Однако поднявшаяся волна негодования заставила красноярскую компанию пойти по иному пути. В итоге контракт выиграла владивостокская компания ООО «Система». В октябре 2021 года без предупреждения в Надеждинский район были ввезены первые 100 тонн отходов.

Вскоре после этого начались многочисленные проверки. В правительстве региона сообщили, что ядовитые отходы с космодрома «Восточный» на территории края сжигать не будут. В ходе одной из проверок также выяснилось, что предприниматель незаконно (без ведома арендодателя) передал участок в субаренду третьему лицу, а тот использовал его не по назначению.

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