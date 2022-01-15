Холод и снег обрушатся 16 января и на Владивосток, и на все Приморье

Прогноз не самый утешительный. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Примгидромета подготовили прогноз погоды воскресенье, 16 января. Так, по информации метеорологов, и в Приморье, и во Владивостоке вероятность осадков высокая, и при не самых суровых морозах ожидается сильный ветер.

Во Владивостоке снег начнется ночью, во второй половине, – вероятность осадков 70 процентов. С 50-процентной вероятностью осадки продлятся и утром. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -7 до -10 градусов, но учитывая ветер, который ждет дальневосточную столицу, можно ожидать суровых ощущений. Сначала подует южный ветер, но быстро сменится на северный. Ночью ожидается до 11 метров в секунду, утром – до 18-ти, а днем и вечером – и вовсе до 23 метров в секунду.

На дорогах Владивостока ожидается гололедица. Специалисты призывают водителей быть внимательней.

В Приморье с вероятностью 80-90 процентов также пройдет снег, никаких особых атмосферных явлений не ожидается. Температура воздуха ночью достигнет -21 градуса, на северо-востоке до -27, на побережье -11. Днем ситуация улучшится – до -11 градусов, на юго-востоке и востоке может быть и ноль градусов. Однако против побережья может сыграть сильный ветер. В течение всего дня он будет дуть в разных направлениях, ночью ветер достигнет 11 метров в секунду, днем такие же показатели, но на побережье, как уже было отмечено, он будет до 20 метров в секунду.

Отметим, что главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова уточнила – в Приморье вернулась обычная для края, суровая зима. Весь январь будет таким неприветливым и холодным.

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