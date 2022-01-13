Приморские синоптики: январь 2022 года суровее предыдущего

Морозы задержатся в Приморье на весь январь. Фото: Василий Вахрин

Вторая рабочая неделя января 2022 года в Приморье началась с холодной погоды. Морозы задержатся в крае на целый месяц. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» сообщила главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

ОБЫЧНЫЕ МОРОЗЫ

По словам синоптика, температура в Приморье может отклоняться от климатической нормы на 2 – 4 градуса в сторону холода. По словам Марины Парфеновой, мягкой зимы в 2022 году не будет, и в январе край атакуют самые настоящие морозы. Однако ничего экстремального в текущей погодной обстановке синоптик не видит.

– До конца месяца будет небольшая передышка, один-два дня тепла, потом опять до весны ударят морозы. Сейчас январь входит в привычную колею, а прошлая зима была теплее обычного. Если сравнивать месяц этого года с 2021-м, эта зима кажется жестче. Но это обычная погода для Приморья. Видимо за год люди забыли, что обычно в крае суровые морозы.

Журналист издания поинтересовался, какой день в этом январе будет самым холодным. По словам метеоролога, об этом пока рано говорить:

– Обычно такая информация появляется после итогов месяца, когда подводится климатическая и историческая справка.

ПЛЮС ДВА И СНЕЖОК

Из-за циклона над Японским морем морозы атаковали Приморье еще 11 января. В этот день температура в горных районах достигала -36°С.

Четверг, 13 января, последний день этой рабочей недели, когда холод царствует в Приморье. Температура -6…-17°С, северо-западный ветер достигает 20 м/с. В пятницу, 14 января, морозы начнут слабеть.

В субботу, 15 января, температура в горных районах опустится до -35°С. Однако уже днем синоптическая ситуация изменится, и в некоторых частях Приморья столбики термометров покажут +2°С.

Небольшой снег можно ожидать в воскресенье, 16 января. Снежные осадки принесут за собой заток холодного воздуха и сильный ветер. По сравнению с субботой, температура опустится на 5 – 7 градусов. По словам Марины Парфеновой, огромных сугробов в этот день не будет. Максимум 1 – 2 миллиметров.

Очередной циклон может обрушиться на Приморье 19 января и принести с собой снежные осадки. Днем на юге края столбики термометров будут показывать -12°С, а ночью температура опустится до -15°С. Также возможен сильный ветер, порывы которого достигнут 20 – 22 м/с.

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