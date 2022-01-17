Губернатор Приморья ревакцинировался "Спутником Лайт"

Фото: принтскрин видео, kozhemiakoofficial

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал повторную прививку, на этот раз - "Спутником Лайт". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, напомнив жителям, что достаточно одной инъекции при ревакцинации.

- Сейчас медики прогнозируют новую волну коронавируса из-за штамма "омикрон", который за 3-4 дня после заражения даёт серьезные осложнения, - рассказал Олег Кожемяко.

Глава края добавил, что это не гарантия защиты на 100%, однако позволяет перенести болезнь легче - поэтому для него выбор очевиден.

Как уже писала "КП-Владивосток", за минувшие сутки заразились еще 307 жителей Приморья. Привито как минимум первым компонентом вакцины 926 205 человек, при этом ежедневная заболеваемость вновь растет.

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