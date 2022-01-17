Во Владивостоке ищут очевидцев ДТП, в котором сбили 7-летнего ребенка

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

Во Владивостоке разыскивают виновника ДТП на улице Тунгусской. В аварии пострадал ребенок: водитель наехал на 7-летнего на неизвестном авто, двигаясь с Шилкинской на Тунгусской (у дома №44).

Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. Ребенок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машин во дворе. С места преступления водитель тут же скрылся, у потерпевшего травмирована нога.

- Госавтоинспекция проводит комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление личности водителя, в действиях которого усматривается нарушение ППД РФ, - уточнили в пресс-службе, добавив, что ответственность грозит по нескольким статьям КоАП РФ.

Очевидцам с видеорегистраторами или информацией о произошедшем просят позвонить в полицию: 8 (423) 249 08 57. Если вы стали свидетелем ДТП или нарушения со стороны водителей, сообщите по телефонам 8(423) 249 09 21, 249 05 56.

Как уже писала "КП-Владивосток", утром в Артеме жительница наехала на ограждения гимназии. Едва не пострадали дети.

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