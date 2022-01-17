Все понятно - автоподстава. Приморцы взбудоражены очередным "липовым ДТП"

Фото: принтскрин видео, dps.control

Приморцы рьяно обсуждают аварию на кольце Таксопарка во Владивостоке. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора - и многим показалось, что здесь не все чисто.

Об аварии "КП-Владивосток" стало известно из соцсетей. Автор видео за кадром бурно комментирует происходящее и бранит лихача на малолитражке. На видео, как заметили многие, видно намерение "врезаться" в большегруз. ДТП назвали очередной автоподставой. При этом водитель менее габаритного авто занял правильное положение при выезде с кольца. Поэтому видеозапись может послужить доказательством при разборе аварии.

- Попахивает подставой. Как можно специально под грузовик залезть? - спрашивает житель в комментариях.

Напомним, липовые ДТП - серьезная проблема Владивостока, самого автомобилизированного города Дальнего Востока. В рейтинге ОСАГО регион - в красной зоне.

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