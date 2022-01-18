Рейсы из Владивостока в Сеул возобновляет Korean Air

Мировой туризм восстанавливается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Международного аэропорта Владивосток возобновляются рейсы в Сеул. Полеты будет осуществлять авиакомпания Korean Air раз в две недели, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полеты возобновят с 25 января 2022 года, пункт прибытия - аэропорт Инчхон. По вторникам раз в две недели улететь из Сеула можно будет в 9:35, прибытие во Владивосток - 13:14. Обратные вылеты из Владивостока запланированы на 15:10, прибытие в Сеул в 17:05 (время указано местное). На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737-800.

Приобрести билеты можно у перевозчика: на сайте или по телефону. В пресс-службе отметили, что частота рейсов может меняться по мере восстановления воздушного сообщения между странами.

Напомним, недавно "Аврора" возобновила рейсы Владивосток-Благовещенск.

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