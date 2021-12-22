Авиакомпания "Аврора" открывает новые рейсы из Владивостока в города ДФО

Улететь можно без пересадок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января 2022 года авиакомпания "Аврора" открывает новые рейсы в города Дальнего Востока из столицы ДФО. Из Владивостока регулярные рейсы компания откроет в Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре на воздушном судне Q400, сообщили в пресс-службе компании.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", прямые рейсы в Благовещенск будут по понедельникам и субботам, в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края - во вторник и четверг еженедельно. Приморцы смогут значительно снизить затраты на билет: ранее направление Благовещенск-Владивосток отличалось высокой стоимостью.

- Вылет из Благовещенска в 08.55, прибытие во Владивосток в 12.25. Обратный рейс вылетает из Владивостока в 13.15, прибывает в Благовещенск в 14.55. Стоимость авиабилета составляет от 4 300 рублей в одну сторону, - рассказали в пресс-службе.

Вылеты по направлению Комсомольск-на-Амуре-Владивосток по вторникам будут стартовать в 11:50 (14:00 - время прилета), в обратном направлении вылет в 14:50 (17:00 - время прилета во Владивосток). По четвергам вылеты будут в 10:10 из Комсомольска-на-Амуре и в 13:30 из Владивостока. Стоимость билета - от 3 745 рублей в одну сторону.

Напомним, авиакомпания "Аврора" с 18 августа запустила рейсы из Владивостока в Читу, а с 19 августа - в Улан-Удэ, а в рамках Единой дальневосточной авиакомпании открыты с октября рейсы из Владивосткоа в Совгавань Хабаровского края.

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