Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток18 января 2022 4:50

Приморцы оказались один на один с тигром на 40 минут

Зверь вышел из леса на дорогу и не спешил уходить от людей
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Видео вызвало интерес не только из-за редкой полосатой кошки, но и из-за диалога между парнем и девушкой

Видео вызвало интерес не только из-за редкой полосатой кошки, но и из-за диалога между парнем и девушкой

Фото: принтскрин видео.

Для одной приморской пары этот год начался просто незабываемо, в Тернейском районе им посчастливилось наблюдать за амурским тигром почти час. Зверь вышел из леса прямо на дорогу и не спешил уходить, пока люди любовались им, сидя в машине, и делали снимки на память. Видеоролик с вальяжной походкой краснокнижного хищника продолжает набирать просмотры.

- Столь продолжительная встреча - большая редкость. Видимо, тигр уж очень сам себе нравится и не может больше держать такую красоту в тайне, - написали на официальной странице Центра «Амурский тигр» в соцсетях.

Видео вызвало интерес не только из-за редкой полосатой кошки, но и из-за диалога между парнем и девушкой. Она просила своего спутника не двигаться и просто насладиться моментом, но он стремился подъехать поближе, отвешивая тигру комплименты. В конце концов зверь ушел обратно в лес, но напоследок проводил людей пристальным взглядом.

ПО ТЕМЕ:

Семилапого тигра сняли фотоловушки нацпарка в Приморье

"Это говорит о состоянии экологии", - реагируют жители (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.