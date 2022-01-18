Приморцы оказались один на один с тигром на 40 минут

Видео вызвало интерес не только из-за редкой полосатой кошки, но и из-за диалога между парнем и девушкой Фото: принтскрин видео.

Для одной приморской пары этот год начался просто незабываемо, в Тернейском районе им посчастливилось наблюдать за амурским тигром почти час. Зверь вышел из леса прямо на дорогу и не спешил уходить, пока люди любовались им, сидя в машине, и делали снимки на память. Видеоролик с вальяжной походкой краснокнижного хищника продолжает набирать просмотры.

- Столь продолжительная встреча - большая редкость. Видимо, тигр уж очень сам себе нравится и не может больше держать такую красоту в тайне, - написали на официальной странице Центра «Амурский тигр» в соцсетях.

Видео вызвало интерес не только из-за редкой полосатой кошки, но и из-за диалога между парнем и девушкой. Она просила своего спутника не двигаться и просто насладиться моментом, но он стремился подъехать поближе, отвешивая тигру комплименты. В конце концов зверь ушел обратно в лес, но напоследок проводил людей пристальным взглядом.

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