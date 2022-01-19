Видеограф-путешественник из Приморья, 4 месяца ездивший по России, завершил свой уникальный фильм

Фото: принтскрин видео, "Привет, Пап! Автомобильное путешествие через всю Россию в одиночку"

Видеограф из Приморья Антон Конобиевский завершил работы над фильмом "Привет, Пап!", посвященным его четырехмесячной поездке по всей России. В описании под лентой на хостинге YouTube Конобиевский сообщил, что за 3 месяца он научился писать музыку разных жанров и настроений.

Как уже рассказывал путешественник в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток", фильм полностью создан им одним. Иными словами, видео, озвучка, музыка и, что самое главное, огромное путешествие от Крыма до Камчатки - результат работы самого видеографа.

Ознакомиться с фильмом можно на видеохостинге YouTube в свободном доступе. Подробнее о том, что пришлось преодолеть за четыре месяца поездки Конобиевскому - в интервью "Комсомолки".

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