В Приморье свидетелями смерти водителя автобуса стали 8 человек

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Утром 20 января водитель маршрутного автобуса №15 скончался во время работы – он ехал из Находки в сторону Владивостока, мужчине стало плохо, и общественный транспорт съехал с дороги, в итоге накренившись на обочине. Очевидцы рассказали, что водитель умер. Его смерть подтвердили прибывшие на место происшествия врачи скорой медицинской помощи.

Также оперативно приехали и сотрудники ГИБДД Артема. Ранее «КП – Владивосток» писала о том, что редакция запросила комментарий по ситуации. В пресс-службе ведомства подтвердили, что 57-летнему водителю стало плохо, он не справился с управлением и наехал на фонарь на улице Фрунзе, 21.

– В момент движения пассажирского автобуса в салоне находилось восемь человек. Никто из пассажиров не пострадал, – добавили полицейские.

ДТП стало причиной возбуждения административного дела.

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

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