Константин Шестаков поручил создать во Владивостоке службу для эвакуации машин

Транспортные вопросы как и раньше волнуют жителей города
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Глава Владивостока Константин Шестаков ответил на популярные вопросы жителей в ходе прямого эфира с руководителем ЦУР Полиной Степаненко. Одной из животрепещущих тем стала хаотичная парковка, и, конечно, эвакуаторы, которые не обращают на них внимания.
- Я также гуляю по городу и обращаю на это внимание, та же Фонтанная забита машинами. Я дал поручение - начать формировать городскую службу эвакуации. Здесь очень важна системность. Если будем проводить быстро эвакуацию, люди также привыкнут быстро, - сказал Шестаков, добавив, что городу нужно обновление разметки и грамотно расставленные знаки.
В пример мэр привел улицу Суханова и поворот на Уборевича, где из-за должного отсутствия знаков проблемы с парковкой.
Напомним, в конце 2021 года "Комсомольская правда - Владивосток" писала, что в дальневосточной столице появятся умные робопарковки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.