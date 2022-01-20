Константин Шестаков поручил создать во Владивостоке службу для эвакуации машин

Транспортные вопросы как и раньше волнуют жителей города Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Владивостока Константин Шестаков ответил на популярные вопросы жителей в ходе прямого эфира с руководителем ЦУР Полиной Степаненко. Одной из животрепещущих тем стала хаотичная парковка, и, конечно, эвакуаторы, которые не обращают на них внимания.

- Я также гуляю по городу и обращаю на это внимание, та же Фонтанная забита машинами. Я дал поручение - начать формировать городскую службу эвакуации. Здесь очень важна системность. Если будем проводить быстро эвакуацию, люди также привыкнут быстро, - сказал Шестаков, добавив, что городу нужно обновление разметки и грамотно расставленные знаки.

В пример мэр привел улицу Суханова и поворот на Уборевича, где из-за должного отсутствия знаков проблемы с парковкой.

Напомним, в конце 2021 года "Комсомольская правда - Владивосток" писала, что в дальневосточной столице появятся умные робопарковки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.