«Диво дивное, чудо чудное»: появление ледяного замка обсуждают в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/chernosliv18/

В Приморье застывшая вода стала объектом пристального внимания местных жителей. Казалось бы, ничего необычного, вот только замерзший водопад в высоту примерно как четырехэтажное здание. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Сообщается, что действие разворачивается в коттеджном поселке «Радужный». Один из обитателей снял происходящее на камеру мобильного телефона, параллельно повествуя о том, что происходит в лесу:

- В «Радужном», где поселок, в лесу, вот такое вот диво дивное, чудо чудное! Здесь была какая-то небольшая труба и сейчас вот такой сталактит. Я не знаю, высота, наверно, этажа 4,5, здорово! И еще течет с него.

На видео – огромный застывший ледяной замок. Зимняя сказка поражает масштабами, а внизу как будто сделан вход в таинственное место. В комментариях шутят, что «веревочники уже шлагбаум поставили и плату за проезд к достопримечательности берут».

Ранее «Комсомолка» уже писала о подобном, только во Владивостоке. Там снежное творение достигло в высоту почти 10 метров. отличная локация для фотографий, которая пускай и не в новинку, так как появляется каждый год, но все равно впечатляет приморцев.

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