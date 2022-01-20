По факту смерти двух мужчин на пожаре в Артеме проводится доследственная проверка

Фото: МАКЕЕВ Иван.
Следственный комитет организовал проверку по факту смерти двух мужчин в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что за прошедшие сутки в регионе на пожаре погибли трое человек. Двое из них – жители города Артем, 1963 и 1959 года рождения.
Пожар произошел на улице Крылова в среду, 20 января. В ходе тушения спасатели обнаружили двоих человек без признаков жизни. По предварительным данным пожар возник из-за курения в помещении. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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