По факту смерти двух мужчин на пожаре в Артеме проводится доследственная проверка

Фото: МАКЕЕВ Иван.

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти двух мужчин в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что за прошедшие сутки в регионе на пожаре погибли трое человек. Двое из них – жители города Артем, 1963 и 1959 года рождения.

Пожар произошел на улице Крылова в среду, 20 января. В ходе тушения спасатели обнаружили двоих человек без признаков жизни. По предварительным данным пожар возник из-за курения в помещении. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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