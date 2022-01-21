В Приморье потушили горевший два месяца мусорный полигон в Кавалеровском районе

Жители жаловались на задымление. Фото: РИА Новости

В Приморье удалось потушить длительный пожар на мусорном полигоне в Кавалеровском районе возле поселка Рудный-1. Горело аж шесть гектаров земли, жители неоднократно жаловались на зловонный смог. Это продолжалось два месяца, сообщили в министерстве ГОЧС региона:

- В ликвидации очагов горения были задействованы силы краевой противопожарной службы и администрации муниципального района. В целях предотвращения развития чрезвычайной ситуации, для ускорения ликвидации возгорания и сильного задымления.

В ГОЧС добавили, что направлен резерв техники: самосвалы, экскаваторы и бульдозеры. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", тушить пожар должен был собственник участка, однако он не справился с задачей. Когда полигон горел уже больше недели, историей заинтересовалась краевая прокуратура. Тушению 10-метровых гор мусора мешали морозы: рукава пожарной техники просто перемерзали.

На пожар пожаловались еще 26 ноября, очевидцы сообщали, что смог достиг почти всех поселков муниципалитета.

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