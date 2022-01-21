Во Владивостоке жители спасли замерзающую и истощенную сову

Хищница долго не хотела попадаться людям. Фото: instagram.com/medvedev_veterinar_vdk

Жители Владивостока спасли истощенную сову, которая по неизвестным причинам трое суток не могла никуда улететь. Птице сделали рентген, и его результаты оказались плачевными.

Информация о сове появилась в социальной сети Инстаграм. Ветеринарный врач Илья Медведев на своей странице рассказал, что о пернатой сообщила знакомая, а нашли птицу на Шаморе после перевала в сторону моря. Поймать ее пытался сам врач вместе с приятельницей и работником ветеринарной службы. Но сова не очень-то обрадовалась тому, что двуногие спасают ее, и пыталась скрыться. Хотя это плохо у нее получалось: сначала она хотела взлететь, а после неудачной попытки побежала по земле.

Но, к счастью, беднягу поймали. Оказалось, что это мохноногая неясыть. Это подтвердили и сотрудники зоопарка «Садгород».

В клинике пернатую осмотрели, сделали рентген, после которого стало понятно, почему у бедолаги были проблемы с полетом. Оказалось, что у нее оскольчатый перелом правого крыла в районе локтевой и лучевой кости. Как отметил Илья Медведев, неясыть была истощена. Оно и не удивительно, наверняка из-за сломанного крыла птица не могла охотиться.

Напомним, что ранее в центр спасения животных «Тигр» доставили истощенного белохвостого орлана. Хищника удалось спасти, сейчас он восстанавливает силы.

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Хищнику нужно время, чтобы полностью восстановиться (подробнее...)

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