В Приморье истощенный белохвостый орлан проходит реабилитацию в центре спасения животных

В центр орлан попал с поврежденным клювом. Фото: instagram.com/siberiantiger_center

Краснокнижного белохвостого орлана с истощением доставили в центр спасения животных «Тигр». Ветеринары оказали хищнику помощь, его жизни ничто не угрожает.

Как сообщили сотрудники центра в своем Инстаграме, птица была не в лучшем виде: клюв поврежден, наблюдались признаки истощения. Врачи оказали пернатому необходимую помощь. Сейчас для быстрого восстановления ему необходимы правильное питание и время.

Специалисты отметили, что белохвостые орланы питаются больными или старыми животными. Кроме того, они освобождают водоемы от зараженной глистами рыбы.

- Все это и поедание падали позволяет считать птиц настоящими природными санитарами.

Напомним, что это не первый раз, когда животных с какими-либо повреждениями доставляют в центр «Тигр». В октябре пернатой пациенткой стала иглоногая сова, которая из-за удара потеряла ориентацию.

А краснокнижных орланов можно увидеть в городе в бухте Золотой Рог. Здесь они кружат над морем в поисках добычи.

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