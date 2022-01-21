Эксперты назвали самые популярные машины в Приморье

О популярных иномарках рассказал менеджер по работе с клиентами Захар Подолько. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Специалисты компании SBT в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» назвали топ-5 машин, за которыми к ним чаще всего обращаются приморские автолюбители.

Как поделился менеджер по работе с клиентами Захар Подолько, большей популярностью пользуются следующие японские автомобили: Toyota Prius 20, Toyota Passo, Toyota Aqua, Toyota Wish и Nissan Note.

Напомним, что Захар Подолько вместе с коммерческим директором офиса SBT Кристиной Ли рассказал об изменениях цен на машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сотрудники компании SBT из Владивостока: завоз гибридных автомобилей подорожает на 200 тысяч

Об изменении цен на авто из Японии и самых популярных марках в Приморье рассказали специалисты (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.