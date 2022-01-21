Эксперты назвали самые популярные машины в Приморье

О популярных иномарках рассказал менеджер по работе с клиентами Захар Подолько.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Специалисты компании SBT в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» назвали топ-5 машин, за которыми к ним чаще всего обращаются приморские автолюбители.
Как поделился менеджер по работе с клиентами Захар Подолько, большей популярностью пользуются следующие японские автомобили: Toyota Prius 20, Toyota Passo, Toyota Aqua, Toyota Wish и Nissan Note.
Напомним, что Захар Подолько вместе с коммерческим директором офиса SBT Кристиной Ли рассказал об изменениях цен на машины.
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