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Владивосток22 января 2022 8:10

Оказалось, не муж: в деле о "сливе интимок" в Приморье появились новые детали

Соперница женщины пошла на изощренные методы, чтобы насолить потерпевшей
Ростислав САХАЛИНОВ
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Тематическая иллюстрация из архива КП

Тематическая иллюстрация из архива КП

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморские следователи пришли к новым деталям в деле о нарушения неприкосновенности частой жизни. Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток" женщина обратилась в полицию в Артеме, когда увидела свои фото в неглиже в соцсетях. Подозревался муж.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Приморья. Оказалось, следователи установили предполагаемую виновницу. Речь о завистнице, нынешней жене мужа потерпевшей. Чтобы насолить бывшей избранника, она разместила фото: чтобы к последней потеряли уважение.

Напомним, преступление произошло в преддверие Нового года - с 28 по 21 декабря. Фото интимного характера, как сказала заявительница, были только у нее и мужа. Расследование продолжается.

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