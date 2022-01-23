Бывший заместитель начальника таможенного поста в Славянке заключен под стражу до февраля

Фото: ВИСЛОВ Иван.
В Приморье под стражу заключили подозреваемого во взяточничестве бывшего заместителя начальника таможенного поста Морской порт Славянка. Суд учел позицию прокуратуры.
Бывшего замначальника подозревают в получении взятки. Так, по версии следствия, мужчина, находясь на занимаемой должности, с мая по июнь 2020 года неоднократно получал от директора транспортной компании взятки за то, что закрывал глаза на незадекларированный товар. Иными словами, не принимал мер по документированию ввоза товара и к возбуждению дел об административных правонарушениях. Фигуранта подозревают в получении взятки в особо крупном размере, общая сумма более 1,2 миллиона рублей.
Хасанский районный суд избрал в отношении приморца меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля текущего года.
Ход расследования контролирует прокуратура Хасанского района.
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