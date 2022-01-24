Водителю, который насмерть сбил пешехода в Находке, грозит до двенадцати лет лишения свободы

Пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Фото: принтскрин видео, instagram.com/ig_nhk

Появились подробности ДТП, в результате которого скончалась жительница Находки. Видео аварии облетело все приморские социальные сети. Детали инцидента рассказали в пресс-службе УМВД Приморья. По информации ведомства, водитель не пытался помочь женщине.

В пресс-службе рассказали, что водитель ехал в сторону Заводской улицы. В это время в районе Рыбного порта 82-летняя жительница города переходила дорогу по «зебре». Дойти до пункта назначения женщина не успела – приморец сбил ее возле Находкинского проспекте, 70, и поехал дальше. Из-за столкновения с автомобилем пенсионерка получила серьезные травмы, от которых скончалась.

Полиции удалось узнать марку машины и ее владельца. Хозяином Chrysler оказался 25-летний житель Находки. В отделе он не отрицал свою вину и рассказал, что не остался и не помог женщине из-за шокового состояния.

В пресс-службе УМВД отметили, что у мужчины отсутствуют водительские права – он их никогда и не получал.

В итоге возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ за несоблюдение правил ПДД, смерть человека по неосторожности и оставление места ДТП. Водитель может лишиться свободы от пяти до двенадцати лет.

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