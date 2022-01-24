Спортивные объекты Приморья готовят к "Детям Азии" в сжатые сроки

Корпус S в ДВФУ готовится к модернизации. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Приморье готовится принять VII Международные спортивные игры "Дети Азии - 2022". Краевые спортивные объекты ("Фетисов Арена", "Олимпиец", "Динамо" и другие) готовят к проведению мероприятия. Жан Кузнецов, министр физической культуры и спорта, обозначил для подготовки сжатые сроки:

- Ремонтно-строительные работы необходимо выполнить качественно, на самом высоком уровне. Все объекты должны быть полностью готовы к приему спортивных соревнований до 1 июля.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на части объектов ремонт нужен освещению, напольному покрытию в спортзалах, раздевалкам и душевым. В части объектах необходим ремонт крыш и замена окон. Перед мероприятием закупят необходимый инвентарь, чтобы провести соревнования мирового уровня.

- В помещении корпуса S ДВФУ будет заменено и световое оборудование. После модернизации спортзал будет соответствовать всем международным стандартам для игровых видов спорта. Дополнительно перед соревнованиями в нем установят трибуны почти на 2 тысячи зрителей, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, идею провести на Дальнем Востоке международное соревнование поддержал президент РФ Владимир Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дети Азии» приедут в 2022 году во Владивосток

Президент Владимир Путин поддержал идею провести VII Международные спортивные игры в столице Дальнего Востока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.