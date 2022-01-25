Владивостокская ТЭЦ-2 сократит порядка ста рабочих из-за перехода на природный газ

Сотрудникам предложили вакансии в других подразделениях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В филиале "Приморской генерации" сократят порядка ста рабочих. Планируется оптимизировать производство: Владивостокская ТЭЦ-2 переходит на сжигание природного газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации Профсоюзов Приморья. Как рассказали "Комсомольской правде - Владивосток" в СП "Приморские тепловые сети", более 30 человек трудоустроят в другие цеха, остальной части сотрудников предложены вакансии в других подразделениях филиала:

- Работники цеха топливоподачи, участка тяжелой механизации, а также некоторых других подразделений, получили уведомления. Процедура выполняется в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. Предприятие ориентировано трудоустроить более 30 человек в другие цеха с сохранением условий работы, начиная с 20 апреля. Остальным сотрудникам уже предложены вакансии в других структурных подразделениях филиала на территории Владивостока.

Напомним, ранее о сокращениях сообщили в КГУП "Примтеплоэнерго". Увольнения объясняются оптимизацией, в компании объяснили причину.

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