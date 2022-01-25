Кроссовер влетел в торговый центр на Гоголя во Владивостоке

Фото: КП-Владивосток

Во Владивостоке произошла авария. Кроссовер Ford влетел в дверь торгового центра на улице Гоголя (Достоевского, 4А). Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работает бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

О пострадавших не сообщается, погибших нет. На видеозаписи очевидцев можно заметить, что полоса автодороги влажная. Не исключено, что виной аварии могла стать ледяная корка на дороге - вечером накануне, 24 января, вблизи места ДТП полыхал пожар, протягивали рукава для тушения. Горело нежилое строение возле точки пит-стопа Coffe Machine.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.