В Приморье проводят проверку по факту подрыва гранаты ранее судимым мужчиной

Фото: ЗОЛОТО Олег.

В Арсеньеве возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Приморскому краю.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», инцидент произошел в доме по улице Островского, 4. На шестом этаже произошел взрыв гранаты. В результате погиб один человек.

По факту смерти мужчины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм тела и потери крови.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится осмотр. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в связи с происшествием в общежитии в Арсеньеве. На место происшествия выехал прокурор города Александр Непрокин.

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