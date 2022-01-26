Олег Кожемяко: нынешний закон о безнадзорных животных - беззубый

Безнадзорные псы - головная боль для Приморья и многих других регионов. Фото: kozhemiakoofficial

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил поднять тему безнадзорных животных на заседании Законодательного Собрания края. Глава региона сказал, что считает нужным закон об обязательном чипировании животных:

- Это позволит быстро определять хозяев и возвращать питомцев домой, если они потерялись <...> Действующий закон не предусмотрел решений, которые позволили бы главам муниципальных образований строить приюты по субсидии, которую мы выделяем.

Он добавил, что органы мунвласти не могут сами принимать решения о повышенной готовности из-за ситуации с собаками - нет действующего закона. Ветеринары, в свою очередь, не могут выписать заключение по степени опасности и агрессивности пса. Нынешний закон о безнадзорных животных Кожемяко назвал "беззубым" - он не защищает людей.

Вопрос безнадзорных питомцев всегда был актуальным для Приморья. Недавно в Большом Камне жители устроили самосуд: собак застрелили на глазах у хозяев. Регионы всколыхнула также трагедия в Забайкалье: там стая бродячих собак загрызла первоклассницу.

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